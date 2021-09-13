Проверяем: Самая популярная диета в Эстонии. C 37 лишними кг пробует Вадим
Cечас Вадим готов вдохновить других на восхитительные перемены. Узнай в интевью, каков был его путь к мечте!
Какой у вас был предыдущий опыт похудения?
Я всегда был достаточно упитанным. Раньше худеть не пробoвал, так как думал, что это просто невозможно. Всю жизнь я был ужасным сладкоежкой, поглотитель всяких булочек и пирожных ) смеется). Питался неправильно, только два раза в день, к тому же гигантские порции еды съедал именно поздно вечером перед самым сном. Логично, что мой вес только увеличивался.
Мало того, что мой вес уже достиг отметки в 130 кг выглядел ужасно, еще и существенно ухудшилось мое здоровье. После очередной болезни и порции антибиотиков мой семейный врач указала на то, что основная причина проблем именно лишний вес и , если я буду продолжать в том же духе, все может закончится очень печально. Это и было последней каплей. Я решил начать действовать и найти легкую, здоровую диету, которая не заставит голодать.
Как тебе удавалось соблюдать Стокгольмскую диету?
Не медлил и начал диету как только ее нашел. Приступил к диете вообще не напрягаясь, так как в моем плане питания все было детально и пошагово написано и ничего сверхестественного тут не было. Конечно, первые дни были самыми тяжелыми, так как питался совсем по-другому, не так как раньше, но голодным не был ни разу. В течении пары дней организм подстроился и сразу же удивил меня и первым результатом - я потерял 6 килограмм.
Сколько килограммов ты потерял в общей сложности?
Нажмите здесь — Stockholmdiet.com — здоровое питание и красивая фигура без тренировок и голодания именно для вас!
Расскажи подробней, как изменилась твоя жизнь после соблюдения диеты?
Посоветовал бы ты Стокгольмскую диету и другим людям?
Да, определенно! Всем, у кого проблемы с лишним весом, я советую только Стокгольмскую диету! Попробуйте, Вы будете в восторге!
Это не очередная диета - это ваше решение жить лучше - без лишних килограммов.