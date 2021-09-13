Проверяем: Самая популярная диета в Эстонии. C 37 лишними кг пробует Вадим

Какой у вас был предыдущий опыт похудения?

Я всегда был достаточно упитанным. Раньше худеть не пробoвал, так как думал, что это просто невозможно. Всю жизнь я был ужасным сладкоежкой, поглотитель всяких булочек и пирожных ) смеется). Питался неправильно, только два раза в день, к тому же гигантские порции еды съедал именно поздно вечером перед самым сном. Логично, что мой вес только увеличивался.

Почему вы решили похудеть именно сейчас?

Мало того, что мой вес уже достиг отметки в 130 кг выглядел ужасно, еще и существенно ухудшилось мое здоровье. После очередной болезни и порции антибиотиков мой семейный врач указала на то, что основная причина проблем именно лишний вес и , если я буду продолжать в том же духе, все может закончится очень печально. Это и было последней каплей. Я решил начать действовать и найти легкую, здоровую диету, которая не заставит голодать.

Как тебе удавалось соблюдать Стокгольмскую диету?

Не медлил и начал диету как только ее нашел. Приступил к диете вообще не напрягаясь, так как в моем плане питания все было детально и пошагово написано и ничего сверхестественного тут не было. Конечно, первые дни были самыми тяжелыми, так как питался совсем по-другому, не так как раньше, но голодным не был ни разу. В течении пары дней организм подстроился и сразу же удивил меня и первым результатом - я потерял 6 килограмм.

Сколько килограммов ты потерял в общей сложности?

С начала диеты и до сегодняшнего дня в общей сложности я потерял 37 килограмм.



Расскажи подробней, как изменилась твоя жизнь после соблюдения диеты?