”Я никогда не прощу Россию”: родственники погибших в рейсе МН17 — о жертвах, суде и попытках жить

"Нам пришлось пойти к стоматологу, чтобы забрать карточки лечения зубов сына. Невозможно описать, какие мысли появляются в голове, когда ты идешь забирать эти зубные карты, чтобы появился хоть какой-то шанс опознать твоего малыша", — вспоминает Батс.

"Когда отправляешь ребенка в отпуск и прощаешься с ним, никогда не думаешь, что это ваша последняя встреча, что ты больше никогда его не увидишь и не обнимешь. Но, к сожалению, так и произошло", — рассказал Петер Батс, потерявший в трагедии 12-летнего сына.

Большинство пассажиров рейса МН17, следовавшего из Нидерландов в Малайзию, летели в отпуск или возвращались из него. На борту было 80 детей.

Он — один из 90 родственников погибших, которые решили высказаться в суде, продолжающемся с марта 2020 года в Нидерландах . Люди выходят на трибуну один за другим, рассказывая свои истории. Их слова различаются в некоторых деталях, но складываются в единую картину огромной боли и скорби, с которыми семьям погибших приходится жить каждый день.

"Их сбили в небе ракетой "Бука". Это должен был быть отдых, о котором они мечтали. Но он превратился в кошмар. Они влетели в войну, к которой не имели отношения. Жизнь нашей семьи разрушена, мы приговорены пожизненно" — говорит Фредрикс.

"17 июля 2014 года — это день, когда у меня вырвали часть сердца. Моя жизнь изменилась навсегда. Часто говорят — мужчины не плачут. Я выплакал все глаза". Роб Фредрикс делает длинную паузу и хватает воздух ртом. В крушении самолета, следовавшего рейсом МН17, он потерял своего единственного сына Брайса, которому было 23 года, и его девушку.

Эти одетые в черное люди часто появляются на заседаниях суда по делу о крушении "Боинга" МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Но они не адвокаты и не прокуроры, они родственники погибших. Их отдельно приветствуют судьи, потому что уже узнают их в лицо. Предыдущие полтора года заседаний эти люди молчали. Сегодня они говорят.

После попадания ракеты в "Боинг" МН17 обломки самолета упали в нескольких километрах друг от друга. Тела многих пассажиров разорвало на части. Их останки собирали по полям Донбасса несколько дней. Специалистов не хватало, и им помогали местные жители или приезжавшие в поле после работы шахтеры. Все, что смогли найти, потом отправили в Нидерланды.

"Криминалисты передали мне список частей тела моего племянника, которые удалось найти. Это ужасающе. Мой племянник вернулся домой в 80 кусочках", — рассказал Би-би-си Пид Плаг.

"Специалисты опознавали все новые фрагменты тканей и костей. Части тел наших детей лежали за забором в военной казарме. Мы стояли у ворот, но не могли до них добраться", — вспоминает Селина Фредрикс.

То, что осталось от погибших, многим родным смогли передать только через год после трагедии — 20 августа 2015 года. Многим пришлось хоронить своих близких по несколько раз.

"За год нам приходило несколько уведомлений о том, что опознаны останки нашего сына. Через год мы провели похороны. Но уже после похорон пришло еще одно уведомление, и нам пришлось организовать еще одну кремацию, — поделился Петер Батс. — Поскольку похороны произошли только через год, все это время мы не могли принять произошедшее. Мы жили в каком-то небытии. Ты живешь надеждой и не принимаешь правду. Ни сейчас, ни в будущем мы не сможем примириться с нашей утратой".

Многих родственников до сих пор продолжают мучать кошмары.

"Мне снилось, что я шла по полям Украины и искала отца, но я видела только обломки самолета и тела. Пахло огнем и смертью. Я шла мимо подсолнухов и звала отца. И вдруг я увидела его. Казалось, он был рад меня видеть. Он широко улыбнулся и спросил, что я тут делаю. Я ответила, что ищу его. Он сказал, что это странно, ведь это он ищет меня. Мне пришлось сказать ему, что он умер, потому что его самолет был сбит. И тут я начала плакать и ревела, пока не проснулась с криком. Этот кошмар преследовал меня изо дня в день месяцами", — поделилась Риа ван дер Стин.