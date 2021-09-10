Трагическая авария в Тартумаа: водителю BMW предъявили подозрение

”К настоящему моменту первичные обстоятельства аварии установлены, в связи с чем полиция допросила водителя в качестве подозреваемого. Согласно закону о дорожном движении, перед началом маневра водитель обязан удостовериться, что это не ставит под угрозу других участников дорожного движения и встречная полоса свободна для обгона на достаточном ее протяжении. Кроме того, водитель должен прекратить обгон, если в ходе него появится помеха, которую он не смог или которую было невозможно предусмотреть перед совершением обгона. Согласно имеющимся доказательствам, водитель был недостаточно осторожен и в результате совершенных им нарушений произошла авария, в которой, к сожалению, погибли два человека. Мы продолжим сбор улик, чтобы провести основательное расследование трагической аварии”, — прокомментировала Тамме.