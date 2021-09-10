За сутки в Эстонии выявлено 540 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 10 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 123 человека. Всего в больницах 150 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 116, или 77,3%, и с завершенным курсом вакцинации 34, или 22,7%, .

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом: 91-летний мужчина и 92-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 446 результатов теста, из которых 540 оказались положительными. Из получивших положительный тест 395 не были вакцинированы и 145 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 3 452 дозы вакцины, всего введена 1 302 241 доза. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 65,3%.

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