ФОТО | В аварии около Таллиннского аэропорта пострадал мотоциклист

Сегодня около 8 часов утра центр тревоги получил сообщение о том, что на шоссе Таллинн-Тарту недалеко от Таллиннского аэропорта произошла авария, в которой пострадал мотоциклист. По предварительным данным, на перекрестке возле магазина Selver в Пеэтри столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Fiat Panda.