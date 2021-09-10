10.09.2021, 09:29
ФОТО | В аварии около Таллиннского аэропорта пострадал мотоциклист
Delfi lugeja
В пятницу утром в аварии около Таллиннского аэропорта пострадал мотоциклист.
Сегодня около 8 часов утра центр тревоги получил сообщение о том, что на шоссе Таллинн-Тарту недалеко от Таллиннского аэропорта произошла авария, в которой пострадал мотоциклист. По предварительным данным, на перекрестке возле магазина Selver в Пеэтри столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Fiat Panda.
Скорая доставила 32-летнего водителя мотоцикла в больницу.
Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.