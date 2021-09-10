10.09.2021, 07:42
В Таллинне восьмилетний мальчик попал под мопед(1)
Foto: Tiit Blaat
Вчера на дорогах страны пострадали два несовершеннолетних участника дорожного движения.
Одна авария произошла в 18:13 в Табасалу, возле Ранна теэ, 1, где легковой автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 62-летней женщина при совершении поворота налево столкнулся с двигавшимся по тротуару электросамокатом, которым управляла 15-летняя девушка. Девушку доставили в Таллиннскую детскую больницу.
Вторая авария произошла в 18:27 возле Эхте, 1 в Таллинне, где восьмилетний мальчик, переходивший дорогу между припаркованных автомобилей, получил удар от мопеда Yamaha YN50F, которым управлял 32-летний мужчина. Ребенка доставили в Таллиннскую больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.