В Таллинне восьмилетний мальчик попал под мопед

Одна авария произошла в 18:13 в Табасалу, возле Ранна теэ, 1, где легковой автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 62-летней женщина при совершении поворота налево столкнулся с двигавшимся по тротуару электросамокатом, которым управляла 15-летняя девушка. Девушку доставили в Таллиннскую детскую больницу.