10.09.2021, 07:40
Сегодня старейшина Пыхья-Таллинна начнет приемы на свежем воздухе(2)
Foto: Andres Putting
Сегодня, 10 сентября управа Пыхья-Таллинна откроет выездную контору на улице Мадала возле автобусной остановки “Кари”.
”Цель выездной конторы — упростить общение с местными жителями, чтобы быстрее найти решение их проблем и поделиться новостями района”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она пригасила пыхья-таллиннцев рассказать о своих идеях и проблемах 10 сентября с 14 до 16 часов возле остановки ”Кари” на улице Мадала, 17 сентября во дворе нового общественного центра и 24 сентября в Пельгулинне.
Выездная контора Пыхья-Таллинна открыта:
Пятница, 10.09 с 14 до 16 часов возле автобусной остановки ”Кари” на улице Мадала
Пятница, 17.09 с 14 до 16 часов во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13)
Пятница, 24.09 с 14 до 16 часов возле магазина Kolde Selver (Сыле, 31)