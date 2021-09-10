Почему Испания стала рекордсменом по вакцинации от COVID-19

"Нам завидуют за наши темпы вакцинации", — говорит Амос Гарсия Рохас, глава Испанского общества вакцинации, в интервью телеканалу RTVE. Испания, согласно сведениям ее Минздрава, по доле полностью привитых от коронавируса граждан находится на первом месте среди стран "большой двадцатки". По данным на 7 сентября, 72,5 % населения, или 34 миллиона человек, получили два укола вакцины. Для сравнения: в Германии полностью иммунизированы от коронавируса 61,6% (51,1 млн), в России, по данным на 6 сентября, — 26,7% (39 млн).

И в то время, как в Германии регулярно протестуют противники вакцинации, в Испании до сих пор такое трудно себе представить. Согласно опросу испанской социологической службы CIS, проведенному в мае текущего года, только 6% испанцев принципиально выступали против прививок. По мнению экспертов, решающее значение для принятия вакцинации имеют культурные и социальные причины. Многие молодые люди сделали себе прививку потому, что 55% испанцев в возрасте от 25 до 29 лет все еще живут со своими родителями. Они хотели защитить своих родственников от вируса.

Чувство общности вместо индивидуализма

"В Испании люди считают себя частью сообщества и убеждены, что есть вещи, которые нужно делать не только для себя, но и для окружающих", — сказал недавно эпидемиолог Мануэль Франко из Университета Алькала в Мадриде, выступая на испанском телеканале RTVE. Об этом также свидетельствует тот факт, что по донорству органов Испания уже в течение десятилетий находится на первом месте в Европе, в разы опережая другие страны.

Так, в Испании в прошлом году на один миллион жителей приходилось 38 доноров, а в Германии — только 11. Кроме того, испанцы с высоким доверием относятся к местной системе здравоохранения и к государственным кампаниям по вакцинации. В стране 97% детей привиты от полиомиелита, менингита и гепатита.