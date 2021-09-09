В проект погружения русскоговорящих детей в эстонскую среду вошла 21 школа

В этом году проект охватил не только детские сады, но и 21 русскую школу, куда было направлено 43 эстоноговорящих специалиста, которые теперь будут работать с детьми начальных классов.

Проект преследует две цели. Во-первых, плавное погружение учеников в эстонскую среду. Эстонский учитель выступает не в качестве переводчика, а работает параллельно со вторым педагогом. Согласно плану, к концу третьего класса уровень владения эстонским языком участвующих в проекте школьников достигнет уровня А2.

Во-вторых, благодаря проекту эстонский язык подтягивают не только ученики, но и учителя.

Также министерством образования запущен проект, в рамках которого в эстонских школах будут проводиться дополнительные занятия для учеников с другим родным языком. В пилотном проекте участвуют 23 школы, а общая сумма поддержки составляет почти полмиллиона евро.