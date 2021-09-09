Новости Эстонии
09.09.2021, 21:11

Ирья Лутсар: уровень вакцинации в Эстонии не позволяет нам еще думать о полном отказе от ограничений

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Irja Lutsar märkis, et põhjanaabritel on just hiljuti seatud eesmärk käegakatsutav.
Irja Lutsar märkis, et põhjanaabritel on just hiljuti seatud eesmärk käegakatsutav.
Foto: Argo Ingver
Финляндия сообщила, что в октябре будет возможно освободить все население страны от различных коронавирусных ограничений. Когда можно будет сделать то же самое в Эстони?

Член научного совета Ирья Лутсар говорит, что в Эстонии прямо сразу все отменить не получится.

"Наше общество еще не дошло до уровня вакцинации, необходимого для освобождения от ограничений, чтобы установить точные показатели для окончания различных ограничивающих мер", — сказала вирусолог.

Лутсар отмечает, что в Финляндии же до охвата вакцинации населения в 80% осталось совсем чуть чуть, и это обязательно произойдет. В Эстонии же двумя дозами вакцинированы лишь 52% населения.

Вирусолог подчеркнула, что единственное решение в данном случае — вакцинация. "Все же придется какое-то время действительно подождать", — констатирует она.

Точный срок для отмены ограничений она называть не стала. "Мы ежедневно тоже следим за этой ситуацией — если произойдет резкий скачок в лучшую сторону, то его обязательно учтут", — сказала Лутсар.

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