Ирья Лутсар: уровень вакцинации в Эстонии не позволяет нам еще думать о полном отказе от ограничений

Член научного совета Ирья Лутсар говорит, что в Эстонии прямо сразу все отменить не получится.

"Наше общество еще не дошло до уровня вакцинации, необходимого для освобождения от ограничений, чтобы установить точные показатели для окончания различных ограничивающих мер", — сказала вирусолог.

Лутсар отмечает, что в Финляндии же до охвата вакцинации населения в 80% осталось совсем чуть чуть, и это обязательно произойдет. В Эстонии же двумя дозами вакцинированы лишь 52% населения.

Вирусолог подчеркнула, что единственное решение в данном случае — вакцинация. "Все же придется какое-то время действительно подождать", — констатирует она.

Точный срок для отмены ограничений она называть не стала. "Мы ежедневно тоже следим за этой ситуацией — если произойдет резкий скачок в лучшую сторону, то его обязательно учтут", — сказала Лутсар.