Таллинн завоевал титул Зеленой столицы Европы

”Благодарю жюри за оказанную честь. Нести титул Зеленой столицы Европы 2023 года — это большой вызов. Участие в конкурсе помогло нам еще лучше осознать и сформулировать наши стремления, подготовить почву для сотрудничества и внедрить соответствующие стратегии. Однако цель Таллинна — не только в том, чтобы получить престижный титул, прежде всего наши усилия ориентированы на горожан. ”Зеленая столица” для нас означает, что Таллинн является доброжелательным, комфортным и чистым городом будущего, — отметил Михаил Кылварт, добавив, что впереди еще большая работа. — Я благодарю свою команду и всех коллег, которые на протяжении лет трудились во имя того, чтобы Таллинн мог называться зеленым городом”.