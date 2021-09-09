Таллинн завоевал титул Зеленой столицы Европы(1)
По оценке жюри, Таллинн продемонстрировал целостный подход, став флагманом т.н. ”зеленого мировоззрения” — бывшие промышленные зоны города становятся все более зелеными, а жители и гости столицы могут пользоваться бесплатным общественным транспортом.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что это большая радость — заслужить такое признание.
”Благодарю жюри за оказанную честь. Нести титул Зеленой столицы Европы 2023 года — это большой вызов. Участие в конкурсе помогло нам еще лучше осознать и сформулировать наши стремления, подготовить почву для сотрудничества и внедрить соответствующие стратегии. Однако цель Таллинна — не только в том, чтобы получить престижный титул, прежде всего наши усилия ориентированы на горожан. ”Зеленая столица” для нас означает, что Таллинн является доброжелательным, комфортным и чистым городом будущего, — отметил Михаил Кылварт, добавив, что впереди еще большая работа. — Я благодарю свою команду и всех коллег, которые на протяжении лет трудились во имя того, чтобы Таллинн мог называться зеленым городом”.
В своей благодарственной речи Кылварт напомнил, что идея зеленой столицы родилась 15 лет назад именно в Таллинне. В качестве сувенира мэр Таллинна преподнес Европейской комиссии дубовый лист из бронзы.
В финал престижного конкурса вместе с Таллинном прошли Хельсингборг, Краков и София. Всего в конкурсе участвовало 16 городов.