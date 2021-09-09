Правительство увеличивает дотации для резервистов

По словам министра обороны Калле Лаанета, самой большой ценностью эстонской резервной армии является резервист, и наш прямой интерес — обеспечить благополучие каждого резервиста, чтобы он мог сосредоточиться на задачах государственной обороны.

”Увеличенная дотация мотивирует резервистов, и им не придется уклоняться от резервной службы, чтобы обеспечить благополучие семьи, также это дает больше уверенности в том, что прохождение службы не повлияет отрицательно на экономическое положение резервиста”, — добавил Лаанет.

Увеличенная дотация, выплачиваемая резервистам во время повышенной оборонной готовности, обеспечит более эффективный сбор подразделений в военное время и более быстрое достижение их боеспособности. Дотация также распространяется на членов Кайтселийта, если они задействованы в учебном сборе или дополнительном учебном сборе.

Повышенная оборонная готовность — это один из уровней оборонной готовности в обеспечении безопасности Эстонской Республики, где ставится задача быть готовым отразить угрозу и в то же время обеспечить функционирование государства. При повышении оборонной готовности государственные учреждения, в т. ч. Силы обороны, помимо своей основной деятельности в мирное время проводят подготовительные мероприятия по отражению угрозы для страны.