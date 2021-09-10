Анастасия Коваленко будет баллотироваться по списку Центристской партии в Ласнамяэ

”Считаю важным, что под руководством мэра Таллинна Михаила Кылварта принят ряд смелых и принципиальных решений. Проведена успешная реформа городской системы, в период кризиса власти сумели оперативно отреагировать и прийти на помощь жителям столицы”, — сказала Коваленко.

По словам Коваленко, особенно важным является то, что у центристов есть долгосрочный план. ”Нельзя управлять столицей, предлагая популистские решения, необходимо четкое видение развития города. Нынешний состав мэрии способен на это, и, я считаю, выбранный курс развития должен быть продолжен”, — добавила она.

Анастасия Коваленко была многократно признана лучшей спортсменкой года по мотоспорту. С 2017 года она является членом Таллиннского горсобрания.