ФОТО | В парке Шнелли снесут старый R-kiosk

”Я очень рада, что территория вокруг Старого города становится еще красивее. Киоск на улице Нунне, который в течение многих лет прилежно служил направляющимся в Старый город таллиннцам, значительно износился. Вместо отжившего свое время киоска будет построен современный вместительный павильон, где каждый сможет подкрепиться вкусным перекусом и горячим кофе”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Последний день работы киоска был в прошлую субботу. В воскресенье он был закрыт и начались подготовительные работы для сноса. Сегодня начался снос киоска. Новый павильон планируется открыть 15 ноября 2021 года.

По словам Хауканымм, строительство нового павильона является частью системного обновления парка Тоомпарк. В этом году в парке был очищен пруд Шнелли. Ранее около пруда был снесен сарай, являвшийся магнитом для нарушителей правопорядка. Кроме этого, были прорежены кусты, чтобы убрать укромные места, а также улучшено освещение и приведены в порядок дорожки парка.



