Эстония теперь по-новому оценивает риск распространения коронавируса: уровень риска понижен до желтого

Уровень риска будет по-прежнему изображаться четырьмя цветами (зеленый, желтый, оранжевый, красный), но изменятся влияющие на уровень показатели.

Согласно новой системе, наряду со средним числом новых случаев заражения за 7 дней будет учитываться среднее число госпитализированных с COVID-19 за 7 дней. В качестве дополнительного индикатора будут учитываться среднее число смертей за 7 дней, охват вакцинации совершеннолетнего населения, уровень заражения среди людей старше 60 лет и число пациентов на регулируемом дыхании.

Таким образом, согласно обновленной системе, риск распространения коронавируса в Эстонии сейчас средний, то есть уровень риска понизился опять до желтого.

При желтом уровне риска среднее число новых случаев заражения за 7 дней составляет 250-600 в день, а среднее число госпитализированных — 10-30 человек в день. Деятельность системы здравоохранения не находится в критической опасности, но нужно создать новые койко-места для больных коронавирусом. В обществе нужно устанавливать меры контроля для замедления распространения коронавируса.