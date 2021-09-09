ФОТО и ВИДЕО | В Палдиски прибыли техника и танки новой смены боевой группы НАТО

В течение этого месяца боевая группа Королевского танкового полка заменит ядро руководимых Великобританией передовых сил НАТО в Эстонии — тактическую батальонную группу Мерсийского полка, которая интегрирована в состав Певой пехотной бригады эстонских вооруженных сил. Ротация будет происходить постепенно, официальная передача ответственности от одного подразделения к другому состоится 19 сентября в Тапа.

Планирование и организация перевозки британской техники из Палдиски в Тапа осуществляется в тесном сотрудничестве между военными логистиками Эстонии, Великобритании и Франции. В перевозке техники и танков задействованы грузовики франузского контингента.

”Перемещение тяжелой техники — танков и других крупногабаритных транспортных средств — всегда является вызововм. Особенно, когда перевозку следует осуществлять по дорогам общего пользования”, — сказал майор Службы тыла Сил обороны Лаури Кивилоо.

”C момента развертывания первых частей союзников в Эстонии в 2017 году, мы неоднократно проводили подобные операции, поэтому знаем с чем имеем дело. Как и прежде, перемещение техники производится в тесном сотрудничестве с эстонской гражданской и военной полициями и доведено до сведения общественности: совместные усилия позволяют свести влияние на дорожный поток к минимуму”, — добавил он.

Транспортировка техники и снаряжения проводится в соответствии с рекомендациями и постановлениями правительств Эстонии и Великобритании по ограничению распространения COVID-19. В скором времени прибывшие части начнут службу в составе боевой группе НАТО в Эстонии, которая интегрирована с Первой пехотной бригадой эстонских вооруженных сил.