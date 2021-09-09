Экс-игрок сборной Германии обвиняется в избиении своей бывшей девушки. Другая его бывшая была найдена мертвой

Прокуратура обвиняет футболиста в нанесении травм в результате побоев. Утверждается, что в 2018 году бывший игрок сборной Германии напал на нее во время отпуска после ссоры. Если футболиста признают виновным, его могут оштрафовать или посадить в тюрьму на срок до пяти лет.