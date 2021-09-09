09.09.2021, 17:44
Экс-игрок сборной Германии обвиняется в избиении своей бывшей девушки. Другая его бывшая была найдена мертвой
Фото: Scanpix
Как сообщает Spiegel, защитник французского «Лиона» Жером Боатенг предстанет перед судом по делу о нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке.
Прокуратура обвиняет футболиста в нанесении травм в результате побоев. Утверждается, что в 2018 году бывший игрок сборной Германии напал на нее во время отпуска после ссоры. Если футболиста признают виновным, его могут оштрафовать или посадить в тюрьму на срок до пяти лет.
Напомним, зимой 2021 года другая бывшая девушка Боатенга Касия Ленхардт была найдена мертвой в своей квартире в Берлине. Тогда полиция сообщила, что смерть девушки не была насильственной.