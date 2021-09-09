Таллинн упразднил плату за место в детском саду начиная со второго ребенка в семье

Предельная ставка пособия равна размеру платы за место в муниципальных детских учреждениях, которая в текущем году составляет 71,25 евро в месяц.

Чтобы получить пособие, родители, дети которых посещают частный детский сад, должны подать в Таллиннский департамент образования в течение трех месяцев после получения услуги ходатайство и документы, подтверждающие оплату обучения. Пособие выплачивается исходя из фактических расходов за полный календарный месяц.

Город планирует поддержать родителей, дети которых посещают частные детские учреждения, путем возмещения платы за обучение в детском учреждении начиная со второго ребенка, посещающего детский сад, если двое или больше детей из одной семьи посещают детский сад. Родитель и дети – согласно данным регистра населения – должны проживать по одному адресу в Таллинне.

Плата за место в детском саду. Согласно введенным изменениям, с 1 сентября родитель, двое или более детей которого посещают муниципальный детский сад, с 1 сентября будет обязан оплачивать место только за одного ребенка. Льгота распространяется также на родителей, дети которых посещают частные детские сады, и родителей, пользующихся услугами по уходу за детьми. Для получения данной льготы родитель и дети должны проживать –согласно данным регистра населения – в Таллинне, по одному адресу. До настоящего времени родители освобождались от платы за место в детском саду/детском учреждении начиная с третьего ребенка.

По словам председателя Таллиннского горсобрания Тийта Терика , период коронавирусной инфекции был сложным для семей, и предоставляемые городом меры поддержки должны идти в ногу со временем. «Прошлой и нынешней весной город временно освободил семьи от платы за место в детском саду. Однако будет разумно постоянно оказывать поддержку семьям, и поэтому семьи жителей Таллинна более не будут обязаны оплачивать место в детском саду начиная со второго ребенка, посещающего детский сад. На тех же условиях будет предоставлена поддержка как родителям, дети которых посещают частные детские учреждения, так и родителям, пользующихся услугами по уходу за детьми», – пояснил председатель горсобрания.

Дополнительное возмещение расходов на услугу присмотра за детьми – начиная со второго пользующегося данной услугой ребенка – выплачивается родителю ребенка, опекуну или попечителю ребенка, проживающего в замещающей семье, в соответствии с фактическими расходами. Предельная ставка пособия равна размеру платы за место в муниципальных детских учреждениях.

Пособие за первый день болезни. Согласно поправке, внесенной сегодня горсоветом, Таллинн продолжит выплачивать пособие за первый день болезни с 1 сентября и до конца этого года, чтобы в случае заболевания человек мог остаться дома уже при первых симптомах болезни. Подавать ходатайства о получении компенсации можно с 10 сентября.

На получение пособия за первый день болезни имеют право физические лица, которым выписан первичный больничный лист в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года, а также в связи с помещением заболевшего на карантин или в случае заболевания во время беременности.

Ходатайство следует подать в течение 40 календарных дней после того, как Больничная касса закрыла больничный лист и выплатила пособие по временной нетрудоспособности. Ходатайства можно подавать с 10 сентября на сайте города Таллинна по адресу www.tallinn.ee/Teenus-Esimese-haiguspaeva-toetus. Пособие будет выплачено в течение 30 календарных дней с момента подачи ходатайства, оформленного должным образом.

Пособие на ранец. Город Таллинн выплачивает пособие на ранец с 2002 года, и до сих пор пособие выплачивалось семьям двумя равными частями. Первая часть на основании поданного ходатайства выплачивалась с сентября по ноябрь, а вторая – по окончании учебного года, то есть в июне следующего календарного года. С осени этого года Таллинн будет выплачивать единовременное пособие на первоклассника в размере 320 евро. Родители могут подать заявку на получение пособия на ранец начиная с 13 сентября.

В начавшемся учебном году родители смогут ходатайствовать о получении пособия на ранец с 13 сентября по 30 ноября на странице www.tallinn.ee/est/Esmakordselt-kooli-mineva-lapse-toetus-koolitoetus. Чтобы ходатайствовать о поддержке, ребенок и хотя бы один из родителей должны быть зарегистрированы жителями Таллинна не менее чем с 1 января текущего календарного года; ребенок также должен быть внесен в список учеников одной из таллиннских школ. Ходатайство имеет право подать родитель, проживающий вместе с ребенком по одному адресу.