Десятки школ по всей Эстонии начали учебный год с заражения коронавирусом

Директор Кристьян Саар говорит, что руководство школы постоянно находится в контакте с Департаментом здоровья и действует, соответственно его указаниям.

Хотя среди учителей есть случаи заражения, еще никому не пришлось оставаться дома в качестве близкоконтактного.Директор говорит, что среди учителей очень много вакцинированных, но им посоветовали начать носить при контакте с учениками маски, если будут возникать новые случаи заражения в коллективе.

По словам Саара, показатель заражения высокий во всей волости Саку, и очаги заражения есть в нескольких местных учреждениях. Пока что всех родителей попросили тщательно следить за здоровьем своих детей.

Директор признал, что если коронавирус продолжит распространяться в школе, то не исключен переход на дистанционное обучение. Тем не менее Департамент здоровья хочет сохранить контактное обучение как можно дольше.

Как сообщает Департамент здоровья, школьным очагом заражения считается уже 5+1 связанных между собой случаев заражения. На данный момент в Эстонии шесть школ с очагами заражения, но меньшее количество случаев заражения выявлено и во многих других учебных заведениях.

Ситуация меняется каждый час, отмечают в департаменте.

Что касается перехода на дистанционное обучение, то подобное решение должна принять сама школа, а департамент может лишь дать рекомендацию.