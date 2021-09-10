Кредит не погашать, все не тратить: что делать с деньгами после выхода из второй пенсионной ступени?

В начале сентября желающие выйти из второй пенсионной ступени начали получать деньги. После вычета подоходного налога жители Эстонии увидели на счету круглую сумму. По оценкам экспертов, в среднем эстоноземельцы получают 7200 евро.

Банки уже сообщили, что советуют не тратить эти деньги на погашение жилищных кредитов с маленьким процентом. "Если процент по кредиту не превышает ожидаемую инфляцию (по прогнозам, инфляция в Эстонии будет следующие несколько лет составлять приблизительно 2,3%-3,3%), то досрочно погашать такой кредит имеет смысл в том случае, если у человека уже есть достаточно накоплений ”на черный день” и при этом отсутствует четкий план, куда инвестировать свободные деньги. Чем выше процент по кредиту, тем выгодней будет его погасить", — ответила на запрос RusDelfi cпециалист инвестиционного отдела банка LHV Катерина Савченко.

По ее словам, следует отложить определенную сумму, а не тратить все в первый день. "Если других накоплений нет, то лучше оставить хотя бы часть денег ”на черный день”. Специалисты рекомендуют всегда иметь в распоряжении сумму, которая покрыла бы ваши ежемесячные расходы на протяжении 3-4 месяцев", — добавила Савченко.

Многие задумываются об инвестициях. Особенно в момент, когда цены на недвижимость в Таллинне растут очень быстро. Может, стоит инвестировать "пенсионные деньги"?

"Инвестировать всегда лучше туда, в чем вы разбираетесь. Будь то акции, фонды, недвижимость, криптовалюта — если вы не понимаете, как этот рынок работает, откуда берется прибыль, какие расходы и риски с этим связаны, то инвестировать туда рано. Расширить свои познания помогут книги по инвестированию, сообщества инвесторов в социальных сетях и образовательные семинары. LHV Pank, например, организует в рамках Школы инвестирования бесплатные русскоязычные семинары на тему инвестирования в ценные бумаги", — заключила она.