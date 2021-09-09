Средняя пенсия вскоре может стать выше 600 евро в месяц

Размер пенсии зависит от поступления социального налога и инфляции. Так как в этом году зарплаты вновь начали быстро расти, то начнет расти и поступление социального налога, в свою очередь вырастет и пенсия. Однако вместе с этим будет и рост цен выше среднего.

Прогноз размера средней пенсии по старости значительно вырос по сравнению с тем, что прогнозировалось весной: в 2022 году на 15 евро — до 590 евро, а в 2023 на 31 евро — до 632 евро. Вместе с внеочередным ростом средняя пенсия по старости в 2023 году может достигнуть 654 евро.

Согласно бюджетной стратегии государства на 2022‑2025 годы, было запланировано два важных пенсионных изменения: внеочередной рост пенсий на 20 евро и не облагаемая налогом средняя пенсия по старости. Оба эти изменения планируются с 1 января 2023 года.