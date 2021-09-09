Кормление аистов может иметь плачевные последствия

У многих видов птиц миграционный период в самом разгаре. Большинство аистов уже покинули свои места гнездования и находятся в пути, или уже даже добрались до мест зимовки. Однако каждый год появляется несколько единичных особей, которые не спешат улетать.

Существуют разные причины, почему осенью некоторые аисты еще остаются в Эстонии. По словам главного специалиста бюро охоты и водного бентоса Департамента окружающей среды Яана Сиимсона в данный момент не стоит особо волноваться об этом.

”Некоторым птицам нужно больше времени для того, чтобы натренировать свои крылья. Также существуют те особи, которые еще птенцами оказались слабыми и были выброшены из гнезда — зачастую отказ от слабых птенцов способствует сохранению остального выводок здоровым и жизнеспособным. Иногда человек решает самостоятельно подкармливать таких ”отверженных” птенцов. А прирученная человеком птица даже и не подумает о том, чтобы улететь, только если сам человек перестанет ее подкармливать”, — констатировал Яан Сиимсон. Поэтому люди не должны вмешиваться в жизнь перелетных птиц.

Сами по себе аисты холодов не боятся, пищи в природе им будет достаточно до самого первого снега. ”Это правильно — дать природе действовать самостоятельно. Людям нельзя подкармливая приманивать аистов, да и других перелётных птиц, оставаться на зимовку в Эстонии. Однако ранеными особями занимаются по мере знаний и возможностей,” заметил Сиимсон.

Департамент окружающей среды стоит уведомлять об одиночных аистах тогда, когда уже наступила зима, а птица все еще здесь. Только тогда специалисты должны решать, как поступить дальше.

Департамент окружающей среды напоминает, что человеку нельзя подкармливать также и водоплавающих птиц. Например, из-за дополнительного кормления кряквы, лебедя шипуна и других водоплавающих особей, эти птицы не отправляются на миграцию и при наступлении холодов могут погибнуть из-за нехватки пищи. Также предлагаемая людьми обработанная пища нарушает их пищеварение, и вместо пользы приносит лишь вред.