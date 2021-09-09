Молодежь в Эстонии хочет зарабатывать 1347 евро чистыми
Если в среднем проработать у нынешнего работодателя как минимум пять лет планируют 39 % всех работающих людей, то среди молодежи большинство не планирует оставаться у своего нынешнего работодателя на такой длительный срок. 19 % работников в возрасте до 24 лет планируют работать у своего нынешнего работодателя менее года, 30 % — максимум пару лет и 22 % — от трех до четырех лет.
Работать у своего нынешнего работодателя более десяти лет планируют только 4 % молодых людей, что более чем в пять раз ниже, чем в среднем среди всех участников исследования.
”С одной стороны, многие молодые люди еще находятся в поиске работы по своей специальности, а с другой стороны, они хуже переносят рутину и при смене работы менее подвержены риску. Поэтому работодателям крайне сложно годами поддерживать удовлетворенность и мотивацию молодежи на высоком уровне”, — комментирует результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.
Аувяэрт добавил, что молодые люди еще и чувствуют себя наиболее самоуверенно при поиске нового рабочего места. ”Целых 77 % молодых людей заявили в рамках исследования, что в сегодняшних условиях рынка труда способны найти рабочее место, равноценное нынешнему, менее чем за четыре месяца”.
Молодые люди в основном ищут работу через наиболее известные порталы поиска работы — например, более чем каждый второй молодой человек отметил в исследовании, что начинает поиск работы с портала CVKeskus.ee.
Молодежь хочет зарабатывать 1347 евро чистыми
Средняя ожидаемая нетто-зарплата у молодых людей составляет 1347 евро, что на 98 евро превышает среднюю зарплату в Эстонии. Ожидания молодежи превышают их фактическую зарплату на 281 евро, что является самой низкой разницей между ожидаемой и реальной заработной платой в Эстонии по возрастным группам. Например, ожидаемая зарплата работников в возрасте от 25 до 34 лет составляет уже 1880 евро, что на 410 евро больше, чем их фактический заработок.
”Ожидания молодежи в отношении заработной платы повышает более высокий уровень образования”, — прокомментировала исследование руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер. ”Молодые люди со степенью бакалавра хотят зарабатывать 1600 евро чистыми, что на 400 евро выше, чем ожидания молодых людей со средним образованием, у которых ожидаемая нетто-зарплата составляет 1200 евро”, — добавила Сеэдер.
Независимое исследовательское агентство по исследованию зарплат Palgainfo Agentuur и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee два раза в год организуют крупнейшее в Эстонии исследование рынка труда и зарплат, в ходе которого проходит опрос работодателей и работников. В опросе работников, организованном весной 2021 года, участвовали 8963 работающих и находящихся в поиске работы человека.