Лучшая лига мира – с нами!

Наши испанские коллеги отреагировали на событие, опубликовав рассказ о лагере на своем сайте, пользователями которого являются десятки миллионов человек по всему миру. Такое внимание трудно переоценить, ведь Балтийская Футзальная Лига находится только в начале длинного и сложного пути.

Успешное проведение тренировочного лагеря открывает прямую дорогу к различным совместным активностям БФЛ и ЛНФС: так уже с середины октября сразу в нескольких странах планируется старт челлендж-турниров для молодых игроков не старше «выпукскных» 17 лет. Балтийская Футзальная Лига совместно с клубами и национальными ассоциациями и комитетами по футзалу стран Балтийского бассейна и сделает все возможное для того, чтобы восьмерка лучших команд в мае 2022 года в испанском Толедо тразыграла свой финал под присмотром испанских тренеров и менеджеров. Сегодня уже известно что главная часть «Финала Восьми» пройдет в зале имени Хавьера Лосано – великого тренера, трехкратного чемпиона мира и Европы, который и сегодня на самых первых ролях в футзале. Хавьер – Президент ЛНФС и именно он в формате видеоконференции открыл наш первый совместный тренировочный лагерь «ФУТЗАЛ ТРАМПЛИН».

Ну, а Мигель Андрес, уезжая из Таллина к своему новому месту работы, выразил готовность приезжать не только в Эстонию, но и на выездные сессии нашего лагеря в страны, где будут заинтересованы в его проведении и тренерских семинарах. Он остался под большим впечатлением от внимания к его тренировкам и от желания тренеров и воспитанников из Таллина и Нарвы учиться смотреть на футбол по-новому.