Новости Эстонии
09.09.2021, 15:10

Эстонцы организуют частную экспедицию к парому "Эстония": будет ли нарушен договор о покое?

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MARKKU ULANDER/AFP/Scanpix
В связи с частной экспедиций к останкам парома ”Эстония”, которую организуют родственники погибших в катастрофе, в Швеции возник вопрос, не нарушается ли таким образом договор о покое.

Руководитель группы официального расследования со стороны Швеции Йорген Зачау узнал о планах частной экспедиции вчера. Проект финансируется частично газетой Postimees и организациями, объединяющими близких жертв.

Издание TT поинтересовалось у Зачау, не противоречит ли данное мероприятие договору о покое, на что тот ответил: ”Я это рассматриваю именно так. Мы не можем делать то, что захотим. Нам пришлось ждать, пока в договор будут внесены изменения. Но это было сделано только для того, чтобы власти могли расследовать катастрофу. Хотя я не очень в курсе эстонских и финских законов. Например, для граждан Германии действуют другие условия”, — ответил Зачау.

По его словам, шведские власти не планируют присутствовать во время расследования частной группы, но в целом они не хотят, чтобы в то время, когда продолжается одно расследование, на месте бывали посторонние.

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