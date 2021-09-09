Эстонцы организуют частную экспедицию к парому "Эстония": будет ли нарушен договор о покое?

Издание TT поинтересовалось у Зачау, не противоречит ли данное мероприятие договору о покое, на что тот ответил: ”Я это рассматриваю именно так. Мы не можем делать то, что захотим. Нам пришлось ждать, пока в договор будут внесены изменения. Но это было сделано только для того, чтобы власти могли расследовать катастрофу. Хотя я не очень в курсе эстонских и финских законов. Например, для граждан Германии действуют другие условия”, — ответил Зачау.