09.09.2021, 14:44
ФОТО | Полиция ищет пропавшего в волости Люганузе 85-летнего Илью
PPA
Полиция просит помощи в поисках 85-летнего Ильи, который 8 сентября утром ушел из деревни Айду-Лийва в лес за грибами и до сих пор не вернулся.
У мужчины наблюдаются проблемы с памятью, и он не взял с собой мобильный телефон. Илья часто ходит по грибы в районе Айду-Лийва, а также около озера Суурлаука и на находящихся рядом торфяниках.
К поискам привлекли поисковую собаку и дрон, но 8 сентября вечером мужчину найти не удалось. Сегодня поиски продолжаются с помощью вертолета.
Приметы Ильи: рост 160 см, побрит налысо, худощавое телосложение. На нем были надеты коричневая куртка, серые спортивные штаны, черные резиновые сапоги и темная шапка.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.