ФОТО | В Табасалу воры слили из грузовиков топливо: это привело к масштабному загрязнению

По словам пресс-секретаря Северо-Эстонского центра спасения, сообщение об инцидента на улице Кооли поступило в 07:10.

Прибывшие на место спасатели установили, что на парковке разлилось около 600 литров топлива.

Горючее было слито как минимум из двух грузовых автомобилей.

По словам специалиста по окружающей среде волости Харку, к настоящему моменту загрязнение ликвидировано.

Далее случаем займется полиция.