09.09.2021, 14:14
ФОТО | В Табасалу воры слили из грузовиков топливо: это привело к масштабному загрязнению(13)
Muraste-Tabasalu vabatahtlik päästekomando
Сегодня ночью в Табасалу из стоявших на парковке грузовиков украли топливо, что привело к масштабному загрязнению.
По словам пресс-секретаря Северо-Эстонского центра спасения, сообщение об инцидента на улице Кооли поступило в 07:10.
Прибывшие на место спасатели установили, что на парковке разлилось около 600 литров топлива.
Горючее было слито как минимум из двух грузовых автомобилей.
По словам специалиста по окружающей среде волости Харку, к настоящему моменту загрязнение ликвидировано.
Далее случаем займется полиция.