ЧП и криминал
09.09.2021, 14:14

ФОТО | В Табасалу воры слили из грузовиков топливо: это привело к масштабному загрязнению

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Айвар Пау
Muraste-Tabasalu vabatahtlik päästekomando
Сегодня ночью в Табасалу из стоявших на парковке грузовиков украли топливо, что привело к масштабному загрязнению.

По словам пресс-секретаря Северо-Эстонского центра спасения, сообщение об инцидента на улице Кооли поступило в 07:10.

Прибывшие на место спасатели установили, что на парковке разлилось около 600 литров топлива.

Горючее было слито как минимум из двух грузовых автомобилей.
По словам специалиста по окружающей среде волости Харку, к настоящему моменту загрязнение ликвидировано.

Далее случаем займется полиция.

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