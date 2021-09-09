Новости Эстонии
09.09.2021, 14:34

Политолог: Партия реформ обещает 200 евро пенсионерам на занятия спортом, а многим не хватает на продукты

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Председатель реформистов Кая Каллас
Председатель реформистов Кая Каллас
Foto: Andres Putting
Политический обозреватель "Деловых ведомостей" Эльконд Либман высказался насчет политических обещаний партий перед муниципальными выборами 2021 года.

"Я пытался просмотреть предвыборные программы разных партий, которые они вывесили на своих сайтах. Увидел одно. У всех без исключения все описывается одной единственной формулой: "за все хорошее против всего плохого", — сказал он в эфире "Кто Кого?" на ETV+.

По его словам, партии, которые контролируют бюджет, и партии, которые собираются это делать, обещают определенную "раздачу". "Центристы обещают всем школьникам выделить по 100 евро, потом за 4 года повысить эту выплату. Пенсионерам по 200 евро. Ровно ту же сумму в 200 евро нарисовала в своих предвыборных обещаниях Партия реформ. Только назвали эти выплаты по-другому — "счет активности". Эти 200 евро можно будет тратить на спорт, компьютеры… Меня интересует, у этого счета будет какой-то конечный список, на это можно тратить, а на это уже нельзя? На самом деле половина, может меньше, пенсионеров обеспокоены тем, на какие средства купить продукты, как оплатить коммунальные счета", — уточнил Либман.

"Что предлагает партия Isamaa, что предлагает Урмас Рейнсалу. Их лозунг звучит так: очистим площадь. С таким девизом они победили на выборах в 90-х годах. Они думают, что получится войти в одну и ту же реку дважды. Также он предлагает создать объединённую оппозицию, чтобы убрать центристов. В то же время соцдем Раймонд Кальюлайд подчеркивает, что до окончания выборов нет смысла говорить о коалициях. Здесь возникает вопрос, а после?" — заключил он.

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