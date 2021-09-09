Политолог: Партия реформ обещает 200 евро пенсионерам на занятия спортом, а многим не хватает на продукты

"Я пытался просмотреть предвыборные программы разных партий, которые они вывесили на своих сайтах. Увидел одно. У всех без исключения все описывается одной единственной формулой: "за все хорошее против всего плохого", — сказал он в эфире "Кто Кого?" на ETV+.

По его словам, партии, которые контролируют бюджет, и партии, которые собираются это делать, обещают определенную "раздачу". "Центристы обещают всем школьникам выделить по 100 евро, потом за 4 года повысить эту выплату. Пенсионерам по 200 евро. Ровно ту же сумму в 200 евро нарисовала в своих предвыборных обещаниях Партия реформ. Только назвали эти выплаты по-другому — "счет активности". Эти 200 евро можно будет тратить на спорт, компьютеры… Меня интересует, у этого счета будет какой-то конечный список, на это можно тратить, а на это уже нельзя? На самом деле половина, может меньше, пенсионеров обеспокоены тем, на какие средства купить продукты, как оплатить коммунальные счета", — уточнил Либман.

"Что предлагает партия Isamaa, что предлагает Урмас Рейнсалу. Их лозунг звучит так: очистим площадь. С таким девизом они победили на выборах в 90-х годах. Они думают, что получится войти в одну и ту же реку дважды. Также он предлагает создать объединённую оппозицию, чтобы убрать центристов. В то же время соцдем Раймонд Кальюлайд подчеркивает, что до окончания выборов нет смысла говорить о коалициях. Здесь возникает вопрос, а после?" — заключил он.