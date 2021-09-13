Проверка факта: Прецедент в суде привел к отмене антиковидных мер?

Что было сказано?

В своей статье Абсолют.тв сообщает, ссылаясь на неназванных “некоторых экспертов”, что решение властей провинции Альберта об отмене коронавирусных ограничений связано с судебным разбирательством, инициированным Патриком Кингом. Мужчине выписали штраф за несоблюдение масочного режима. Он пошел в суд и заявил, что как законопослушный гражданин готов понести наказание, но хочет, чтобы главный санитарный врач предоставил доказательства физического существования коронавирусной инфекции.

Как утверждается в статье, якобы “известно, что сам коронавирус до сих пор учёными не выделен.” Суд удовлетворил просьбу Патрика Кинга, вопрос направили главному санитарному врачу Альберты. По словам авторов статьи “оказалось, что документов, официально подтверждающих наличие коронавируса, не существует. Суд зафиксировал, что на момент иска таких документов нет.”

Как на самом деле?

В провинции Альберта с 28 июля 2011 действительно заметно смягчены ограничения связанные с коронавирусом, например, обязательные карантинные требования для лиц, имеющих близкий контакт с заболевшими COVID-19. Но отменены вовсе не все ограничения, в этом можно убедиться, почитав официальный сайт Альберты. Например, полностью отказа от масок в помещении сейчас нет, (учитывая, что как минимум одну дозу вакцины получили уже 76,4% населения старше 12 лет).