Проверка факта: Прецедент в суде привел к отмене антиковидных мер?
Что было сказано?
В своей статье Абсолют.тв сообщает, ссылаясь на неназванных “некоторых экспертов”, что решение властей провинции Альберта об отмене коронавирусных ограничений связано с судебным разбирательством, инициированным Патриком Кингом. Мужчине выписали штраф за несоблюдение масочного режима. Он пошел в суд и заявил, что как законопослушный гражданин готов понести наказание, но хочет, чтобы главный санитарный врач предоставил доказательства физического существования коронавирусной инфекции.
Как утверждается в статье, якобы “известно, что сам коронавирус до сих пор учёными не выделен.” Суд удовлетворил просьбу Патрика Кинга, вопрос направили главному санитарному врачу Альберты. По словам авторов статьи “оказалось, что документов, официально подтверждающих наличие коронавируса, не существует. Суд зафиксировал, что на момент иска таких документов нет.”
Как на самом деле?
В провинции Альберта с 28 июля 2011 действительно заметно смягчены ограничения связанные с коронавирусом, например, обязательные карантинные требования для лиц, имеющих близкий контакт с заболевшими COVID-19. Но отменены вовсе не все ограничения, в этом можно убедиться, почитав официальный сайт Альберты. Например, полностью отказа от масок в помещении сейчас нет, (учитывая, что как минимум одну дозу вакцины получили уже 76,4% населения старше 12 лет).
Патрик Кинг действительно существует, его обращение в суд зафиксировано соответствующими документами. В нем действительно есть слова об отсутствии материальных доказательств, только относятся они не к существованию коронавируса, а к обоснованности запроса мистера Кинга. Это у него, по решению суда, нет доказательств, что его требования каким-то образом относятся к делу о штрафе. Кроме того, в пункте 10 сообщается что главный врач Альберты (Chief Medical Health Officer) не предоставит доказательства относящиеся к штрафу (они относятся к закону, обосновавшему штраф), а мистер Кинг их не запрашивает, а значит повестка не правомерна. Чтобы оспаривать закон, нужно было оформлять бумаги иным способом, и направлять их не в суд провинции Альберта, а в Федеральный суд Канады.
По сообщению факт-чекинг команды Reuters, судебное разбирательство мистера Кинга завершилось не в его пользу: штраф его все же обязали выплатить.
Аргумент, касающийся изоляции вируса SARS-CoV-2, неверен. Есть множество публикаций ученых выделивших SARS-CoV-2 — так называется вирус, вызывающий CoVid-19 (например, здесь, тут, еще вот, и до кучи), даже расшифровавших его полный геном (почитать на английском можно здесь, здесь и здесь). Фотографии SARS-CoV-2 были опубликованы Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (здесь).
Вердикт: Неверно утверждать, что существует какая-либо связь между судебным разбирательством анти-масочника и отменой ограничений в канадской провинции Альберта. Коронавирус SARS-CoV-2 существует и изолирован.