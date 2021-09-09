ФОТО | У площади Вабадузе велосипедист попал под машину

Полиция получила сообщение о ДТП в 9:32. "По первоначальным данным, автомобиль Toyota, которым управлял 74-летний мужчина, наехал на велосипедиста, 43-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу", — сказали в Департаменте полиции и погранохраны. Более точные обстоятельства инцидента выясняются.