ВИДЕО | Скоро начнется вакцинация третьей дозой. Правительство рассказывает о своих новых решениях

Каллас начала с того, что матрица рисков изменилась. После обеда состоится обсуждение того, как ее рассчитывать, поскольку принципы поменялись и сейчас обращают больше внимания на то, сколько людей находится в больнице, а не на количество зараженных и умерших.

Премьер-министр сообщила, что агенство Fitch повысило рейтинг Эстонии. По прогнозу агенства, экономический рост Эстонии в следующем году составит 9,7%.

Танель Кийк сказал, что правительство обсуждало возможное изменение размеров платежа по страхованию от безработицы, и было решено оставить его на нынешнем уровне в 2,4%: 1,6% платит работник и 0,8% работодатель.

Министр отметил, что, если говорить о ковиде и образовании, то приоритет — держать школы открытыми максимально долго, что неизбежно сопряжено с эпидемиологическими рисками, но приходится выбирать из двух зол. Взрослые во имя детей должны проявлять повышенную ответственность. ”Наша цель — держать школы открытыми. Это, конечно же, непростой выбор, но он правильный. Сохранение школ открытыми может повысить риск заражения и привести к появлению новых очагов, но прежде всего необходимо сосредоточиться на образовании детей. Полностью исключить риски невозможно. Также мы сосредоточились на вакцинации в возрастной группе 12+”, — сказал Кийк.

Что касается ревакцинации, то сейчас составляется список заболеваний, при которых показана третья доза. ”Также обсуждается вопрос вакцинации третьей дозой. 20 000-30 000 человек с более слабой иммунной системой получат третью дозу в ближайшее время. Наша цель — начать в октябре дополнительную вакцинацию медицинских работников и работников домов престарелых”. Сейчас мировая общественность ждет, когда Pfizer получит разрешение на продажу для введения дополнительных доз.