На следующей неделе начинаются восстановительные работы на Ярвеотса теэ

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова, в рамках восстановительных работ заменят дорожное полотно на проезжей части и на пешеходных дорожках, заменят амортизированные бордюры и приведут в порядок люки на проезжей части. ”На время строительных работ автобусный маршрут номер 13 будет идти в объезд. Кадака теэ будет открыта для движения”, — сказал Сильянов.