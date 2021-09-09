На следующей неделе начинаются восстановительные работы на Ярвеотса теэ
По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова, в рамках восстановительных работ заменят дорожное полотно на проезжей части и на пешеходных дорожках, заменят амортизированные бордюры и приведут в порядок люки на проезжей части. ”На время строительных работ автобусный маршрут номер 13 будет идти в объезд. Кадака теэ будет открыта для движения”, — сказал Сильянов.
На этом же участке дороги одновременно с восстановительным ремонтом в период с 15 сентября до 1 октября по заказу Utilitas Tallinn AS фирма KE Infra AS произведёт замену устаревших теплотрасс.
Строительные работы проведёт Watercom OÜ, договорная стоимость работ — 198 000 евро. Договорной срок окончания работ — ноябрь 2021.
Управа Хааберсти просит участников движения следовать установленным знакам и учитывать временные изменения в движении.