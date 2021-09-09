Штраф в 13 000 евро не пугает: некоторые предприятия нарушают требование по проверке ковид-сертификатов

Руководитель кризисного штаба Департамента полиции и погранохраны Таго Трей говорит, что есть предприятия, которые осуществляют проверки формально либо вовсе этого не делают.

”Большая часть проверяет справки корректно, но находятся и те, кто спрашивает о наличии справки, но саму справку показать не просит”, — привел он в пример.

Пока полицией в связи с нарушениями ни одного штрафа назначено не было, все ограничивалось разъяснительной работой.

Департамент здоровья также сталкивался с нарушителями и возбудил несколько производств. ”Производства на настоящий момент пока не завершены, некоторые находятся на начальной стадии, так что о предписаниях пока говорить рано”, — сообщили в ведомстве и подчеркнули, что взыскание штрафа не является целью.

Трей пояснил, что каждую неделю они обсуждают с департаментом, в каком объеме необходимо совершать надзор. По его словам, надзор осуществляется как в ходе ежедневной работы, так и в ходе специального рейда, если это необходимо. ”При необходимости мы привлекаем и дополнительные патрули. Конечно же, мы проверяем те места, в отношении которых есть информация о нарушении действующих требований”, — отметил он.

”Важно понимать, что проверку сертификатов инфекционной безопасности должно осуществлять само предприятие. В случае нарушений возможно призвать предприятие к ответственности и за это возможно назначить денежный штраф в размере до 13 000 евро. О нарушении ограничений следует сообщать по номеру 112”.

Если ранее нарушениями занимался только Департамент здоровья, то с лета соответствующие полномочия получил и Департамент полиции и погранохраны.

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