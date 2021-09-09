Послушайте | Кожа как зеркало здорового организма

Подкаст будет посвящен тому, как наше здоровье отражается на нашей коже. В гостях у нас будут косметолог Оксана Герасименко и её клиентка Айкун, которая готова поделиться своим личным опытом на эту тему. Вместе они обсудят, от чего зависят здоровье и красота нашей кожи, с какого возраста можно посещать косметологический кабинет, в каких случаях нужен косметолог, а в каких – дерматолог. А также они расскажут о своем личном опыте, ответят на вопросы, собранные в социальных сетях, и поговорят о многом другом.