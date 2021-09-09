Послушайте | Кожа как зеркало здорового организма
Подкаст будет посвящен тому, как наше здоровье отражается на нашей коже. В гостях у нас будут косметолог Оксана Герасименко и её клиентка Айкун, которая готова поделиться своим личным опытом на эту тему. Вместе они обсудят, от чего зависят здоровье и красота нашей кожи, с какого возраста можно посещать косметологический кабинет, в каких случаях нужен косметолог, а в каких – дерматолог. А также они расскажут о своем личном опыте, ответят на вопросы, собранные в социальных сетях, и поговорят о многом другом.
Кожа – один из самых главных и самых больших органов нашего организма. Она отвечает за целый ряд функций: дыхание, осязание, поддержка иммунитета, зашита от механических, химических и радиационных повреждений. Кожа связана с кровеносной, лимфатической и нервной системами, а также со всеми внутренними органами. Поэтому на ней отражаются все сбои, происходящие в организме.
Ведет подкаст Маргарита Купченкова, специалист отдела по связям с общественностью Кассы здоровья.