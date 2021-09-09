В двух авариях пострадали четыре человека

В 07:13 произошла авария на 101 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Раквере в Ляэне-Вирумаа, где легковой автомобиль Dacia Sandero под управлением 60-летнего мужчины при совершении поворота налево столкнулся с ехавшим навстречу легковым автомобилем Mercedes-Benz 250, которым управлял 61-летний мужчина. Водитель и пассажир Mercedes — 53-летний мужчина — были доставлены в Ракверескую больницу.

В тот же день в 11:08 произошла авария на 14 км шоссе Йыгева-Пылтсамаа в Йыгевамаа, где легковой автомобиль Škoda Octavia под управлением 23-летней женщины врезался в двигавшийся навстречу легковой автомобиль Citroen Berlingo, которым управлял 40-летний мужчина. Оба водителя были доставлены на скорой в Клинику Тартуского университета.