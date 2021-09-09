За сутки в Эстонии прибавилось 467 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 9 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 125 человек. Всего в больницах 151 зараженный коронавирусом пациент, из которых не вакцинированы 121, или 80,1%, и с завершенным курсом вакцинации 30, или 19,9%, .

За сутки в больницах открыли 16 новых историй болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом: 73-летний мужчина и 87-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 5 402 результата теста, из которых 467 оказались положительными. Из получивших положительный тест 339 не были вакцинирован и 128 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 3 397 доз вакцины, всего введено 1 298 803 дозы. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 65,2%.

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