Таллиннцы могут представлять идеи для народного бюджета. Сегодня подробно расскажут, как это сделать!

Жителей Таллинна ознакомят с этапами реализации народного бюджета и ответят на вопросы. Принять участие в вебинаре можно перейдя по этой ссылке (необходимо скачать приложение Teams).

Советник управы района Кесклинн по вопросам культуры Михаил Евдокимов отметил, что несмотря на то, что в прошлом году город впервые выступил инициативой народного бюджета, активность горожан превзошла ожидания. В ходе сбора идей для народного бюджета 2021 года от жителей столицы поступило более 500 предложений.

”Для того, чтобы идея была реализована, в ходе голосования по ней было необходимо набрать определенный кворум, — сказал Михаил Евдокимов. — Ни в одном из районов проблем с ним не возникло, жители Таллинна были очень активны. Благодаря народной инициативе в каждом районе города уже реализованы или находятся в финальной стадии проекты, предложенные горожанами в ходе народного бюджета 2021”.

В этом году сбор идей для народного бюджета 2022 был объявлен 3 сентября и продлится до 1 октября. Для того, чтобы ознакомить население столицы с правилами представления предложений и ходом реализации народного бюджета, уже сегодня, 9 сентября, в 17.30 состоится вебинар, посвященный этим темам.

”В ходе онлайн-семинара мы расскажем о том, что такое народный бюджет, как выглядит процедура подачи идеи, сроки и этапы проекта, — пояснил Михаил Евдокимов. — Покажем форму предоставления идеи и подробно ее разберем”.

Планируемый объем народного бюджета в 2022 году составит 1 миллион евро, его точный размер будет утвержден Таллиннским городским собранием в конце года при принятии городского бюджета.