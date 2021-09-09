Таллиннцы могут представлять идеи для народного бюджета. Сегодня подробно расскажут, как это сделать!(1)
Жителей Таллинна ознакомят с этапами реализации народного бюджета и ответят на вопросы. Принять участие в вебинаре можно перейдя по этой ссылке (необходимо скачать приложение Teams).
Советник управы района Кесклинн по вопросам культуры Михаил Евдокимов отметил, что несмотря на то, что в прошлом году город впервые выступил инициативой народного бюджета, активность горожан превзошла ожидания. В ходе сбора идей для народного бюджета 2021 года от жителей столицы поступило более 500 предложений.
”Для того, чтобы идея была реализована, в ходе голосования по ней было необходимо набрать определенный кворум, — сказал Михаил Евдокимов. — Ни в одном из районов проблем с ним не возникло, жители Таллинна были очень активны. Благодаря народной инициативе в каждом районе города уже реализованы или находятся в финальной стадии проекты, предложенные горожанами в ходе народного бюджета 2021”.
В этом году сбор идей для народного бюджета 2022 был объявлен 3 сентября и продлится до 1 октября. Для того, чтобы ознакомить население столицы с правилами представления предложений и ходом реализации народного бюджета, уже сегодня, 9 сентября, в 17.30 состоится вебинар, посвященный этим темам.
”В ходе онлайн-семинара мы расскажем о том, что такое народный бюджет, как выглядит процедура подачи идеи, сроки и этапы проекта, — пояснил Михаил Евдокимов. — Покажем форму предоставления идеи и подробно ее разберем”.
Планируемый объем народного бюджета в 2022 году составит 1 миллион евро, его точный размер будет утвержден Таллиннским городским собранием в конце года при принятии городского бюджета.
Предложения можно представить в шести категориях: дети/молодежь; городская среда; безопасность; спорт; культура/досуг; прочее. Следует учитывать, что средства народного бюджета предназначаются исключительно для объектов общественного пользования, которые будут находиться в открытом доступе. Важно, чтобы на основании идей была возможность создавать объекты, которыми смогут бесплатно пользоваться все жители города. Кроме того, могут быть вновь представлены идеи, которые в прошлом году не набрали достаточного количества голосов.
Идеи можно подавать в электронном виде на сайте, а также на бумажном носителе в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (площадь Вабадузе, 7) или в помещениях районной управы. Руководство по подаче предложений можно найти на сайте народного бюджета.
Возможность реализации поступивших идей оценит экспертная комиссия. Отобранные варианты будут представлены общественности и открыты для обсуждения, далее они поступят на народное голосование, которое начнется 29 ноября и продлится до 12 декабря 2021 года. В голосовании по идеям сможет принять участие любой человек в возрасте 14 лет и старше, место жительства которого по данным регистра народонаселения находится в Таллинне. Каждый участник голосования сможет проголосовать не более чем за две понравившиеся ему идеи в районе, где он проживает по данным регистра народонаселения.