Криста Фишер рассказала, почему в больницах так много пациентов с COVID-19

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По мнению математика Кристы Фришер, входящей в консультирующий правительство научный совет, если бы пожилые люди в Эстонии были вакцинированы от коронавируса в такой же пропорции, как в Северных странах, то в больницах было бы в пять раз меньше пациентов с коронавирусом.