Криста Фишер рассказала, почему в больницах так много пациентов с COVID-19(121)
Фишер указала, что в Дании, например, вакцинировано почти 100% групп риска, этот процент также очень высок в Швеции, Норвегии и Финляндии, передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
Основываясь на расчетах, сделанных на десятидневный период, Фишер заявляет, что если количество невакцинированных людей в группах риска в Эстонии уменьшится вдвое, то количество пациентов в больницах сократится в три раза.
Если же будет вакцинировано более 80% пожилых людей, то количество пациентов с коронавирусом в больницах сократилось бы в пять раз. При этом интенсивная вакцинация только среди групп риска не сможет снизить общее количество заражений, так как вирус массово распространяется и среди молодежи.
Ранее другой член совета Андрес Меритс сказал о невакцинированных пожилых, что это такой способ самоубийства.