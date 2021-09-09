Балтийская ассамблея обсудит миграционный кризис

Президиум Балтийской ассамблеи встретится с председателем Балтийского совета министров (БСМ) и министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. Стороны обсудят сотрудничество между Балтийским советом министров и Балтийской ассамблей, а также выполнение данных правительству рекомендаций. Помимо этого, пройдет обсуждение заявления касательно Беларуси.

Председатель делегации Эстонии в Балтийской ассамблее Ааду Муст отметил, что на фоне международных разногласий выросло напряжение в Балтийском регионе. Особенное беспокойство вызывает давление на Литву и Латвию. ”Балтийские государства не должны поддаваться миграционному давлению со стороны Беларуси. Для борьбы с возникшим на границе кризисом необходимо действовать сообща и вместе находить работающие решения”, — сказал Муст.

Среди запланированных заседаний член делегации Андрес Метсоя отметил проходящее завтра заседание консультативного совета, на котором председатель комиссии Балтийской ассамблеи по природным ресурсам и окружающей среде расскажет о деятельности комиссии. Одной из тем обсуждения станет циркулярная экономика. ”Циркулярная экономика является одной из приоритетных тем в сотрудничестве Балтийских государств. С ее помощью экологические проблемы становятся финансовыми возможностями. Так как природные ресурсы ограничены, важно найти экологичный способ их использования, от которого выиграет как потребитель, так и предприниматель. Кроме того, это принесет пользу обществу и государству в целом”, — сказал Метсоя.

Помимо этого, Литва как председатель Балтийской ассамблеи представит отчет о своей деятельности в президиуме и комиссиях, а председатель следующего года, Латвия, представит информацию о своих планах и приоритетах.

В состав делегации Эстонии входят также Эрки Сависаар и Сигне Киви.

Балтийская ассамблея — это совещательный орган по сотрудничеству между парламентами трех Балтийских стран, где решаются вопросы, представляющие интерес для всех сторон. Эстонию на Балтийской Ассамблее представляет делегация Рийгикогу, в которую входит 12 человек.