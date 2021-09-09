Э-резидентство восстанавливается от последствий коронавируса: число ходатайств вернулось к прежнему уровню
Количество ходатайство о получении статуса э-резидента и новых предприятий вернулось к допандемийному уровню и даже превысило его. За первые 6 месяцев года э-резиденты создали более 2200 эстонских компаний, что составляет почти 20% от всех компаний, учрежденных в Эстонии.
Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть отмечает, что программа э-резидентства позволила людям во всем мире продолжить свою бизнес-деятельность в то время, когда привычный образ жизни был нарушен. "Пандемия COVID-19 ясно показала, что цифровая устойчивость является основным конкурентным преимуществом. Распространение вируса привлекло внимание международного бизнес-сообщества к Эстонии, потому что мы предлагаем инновационные решения, одним из ярких примеров которых, безусловно, является программа э-резидентства”, — говорит Сутть. По его словам, предприниматели все больше ценят возможность управлять компанией независимо от местоположения, а в обмен на возможность пользоваться преимуществами статуса э-резидента руководители компаний по всему миру готовы вносить свой вклад в развитие навыков, знаний, опыта и налоговых поступлений в экономическое пространство Эстонии.
Сутть добавляет, что непредсказуемые события, такие как распространение коронавирусной пандемии, подвергают испытанию национальную экономику, а небольшие страны особенно уязвимы. "Широкая база доходов имеет ключевое значение для Эстонии. Растущее как на дрожжах сообщество э-резидентов, увеличение количества созданных э-резидентами эстонских компаний и быстрый рост уже учрежденных компаний являются для нас огромной ценностью, которая способствует увеличению национального благосостояния и повышению узнаваемости за рубежом. Э-резидентство по-прежнему остается визитной карточкой Эстонии”, — говорит Сутть.
Исполнительный директор программы э-резидентства Лаури Хаав отмечает, что, хотя Эстония является самой плодородной почвой для стартапов в Европе и одним из самых интересных инновационных центров в регионе, денежные деревья, приносящие в качестве плодов евро, все еще не появились на прилавках магазинов и не появятся в будущем. "Эстония — маленькая страна, и мы должны постоянно думать об инновационных решениях, чтобы сделать наше экономическое пространство больше и разнообразнее. Другими словами, более открытым для инноваций. Программа э-резидентства в качестве катализатора привлекла в Эстонию новые компании и дополнительный доход, которые иначе здесь бы не появились”, — говорит Хаав. В контексте начавшегося учебного года, здоровья детей и молодежи Эстонии и предотвращения распространения коронавируса он приводит сравнение, говоря, что за 12,9 миллионов евро, полученных в качестве налоговых поступлений от компаний э-резидентов в первом полугодии, можно было бы увеличить мощность износившихся со временем вентиляционных систем почти в трети гимназий Эстонии.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. С момента запуска программы э-резидентства более 84 000 э-резидентов создали более 17 800 новых предприятий в Эстонии. Помимо косвенного экономического дохода, который, в частности, связан с ростом и инвестициями эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, прямое экономическое воздействие программы на государственный бюджет Эстонии составляет более 70 миллионов евро.