Э-резидентство восстанавливается от последствий коронавируса: число ходатайств вернулось к прежнему уровню

Количество ходатайство о получении статуса э-резидента и новых предприятий вернулось к допандемийному уровню и даже превысило его. За первые 6 месяцев года э-резиденты создали более 2200 эстонских компаний, что составляет почти 20% от всех компаний, учрежденных в Эстонии.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть отмечает, что программа э-резидентства позволила людям во всем мире продолжить свою бизнес-деятельность в то время, когда привычный образ жизни был нарушен. "Пандемия COVID-19 ясно показала, что цифровая устойчивость является основным конкурентным преимуществом. Распространение вируса привлекло внимание международного бизнес-сообщества к Эстонии, потому что мы предлагаем инновационные решения, одним из ярких примеров которых, безусловно, является программа э-резидентства”, — говорит Сутть. По его словам, предприниматели все больше ценят возможность управлять компанией независимо от местоположения, а в обмен на возможность пользоваться преимуществами статуса э-резидента руководители компаний по всему миру готовы вносить свой вклад в развитие навыков, знаний, опыта и налоговых поступлений в экономическое пространство Эстонии.

Сутть добавляет, что непредсказуемые события, такие как распространение коронавирусной пандемии, подвергают испытанию национальную экономику, а небольшие страны особенно уязвимы. "Широкая база доходов имеет ключевое значение для Эстонии. Растущее как на дрожжах сообщество э-резидентов, увеличение количества созданных э-резидентами эстонских компаний и быстрый рост уже учрежденных компаний являются для нас огромной ценностью, которая способствует увеличению национального благосостояния и повышению узнаваемости за рубежом. Э-резидентство по-прежнему остается визитной карточкой Эстонии”, — говорит Сутть.