В школах и детсадах Эстонии зафиксировано десять очагов заражения коронавирусом

Всего в Эстонии COVID-19 болеют 600 человек в возрасте до 19 лет, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Удалось выяснить, что среди этих 600 зараженных детей, 20 заразились в школе, 16 — в детском саду. В остальных случаях речь идет о заражении в семье, в летнем лагере в конце августа, в кружках по интересам", — говорит главный специалист Департамента здоровья Юта Варьяс.

На сегодняшний день в Эстонии семь очагов заражения в детских садах и три в школах. Как выяснилось, в одну из столичных школ коронавирус "принес" вакцинированный учитель.