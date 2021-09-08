Жители Эстонии бросились погашать жилищные кредиты. Банки: это невыгодно

В Swedbank отметили, что если обычно в месяц закрывается 130 договоров, то только за 3 сентября были погашены около 300 жилищных кредитов, передает RusERR.

"Мы предполагали что люди будут погашать кредиты за товары с малым финансированием, но факт увеличившегося погашения жилищных кредитов стал для нас сюрпризом, поскольку они обычно взяты с низкой процентной ставкой и на довольно длительное время", — сказала глава отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.

У тех, кто получил деньги из второй пенсионной ступени, есть ещё время подумать над тем, куда их лучше вложить, поскольку большая часть полученных средств ещё не была использована.

"Около 80% суммы всё ещё находится на банковских счетах клиентов. Я хочу обратить внимание клиентов на то, что необходимо быть очень осторожными и не передавать данные своего банковского счёта, личный код, а также пароли от мобильного или Smart-ID телефонным мошенникам", — предупреждает Эвелин Коплимяэ из SEB.