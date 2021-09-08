Не знаете, в какой кружок отдать ребенка? Таллинн подготовил электронный справочник занятий по интересам

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, сборник станет отличным подспорьем в поиске занятий по интересам.

”В Таллинне имеется множество разнообразных возможностей для занятий хобби, и молодежь, в свою очередь, хочет проводить свободное время с пользой, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Начало учебного года — самое подходящее время для выбора новых кружков. Электронный справочник упростит поиск и поможет подросткам выбрать подходящее занятие. Информацию для сборника предоставили как муниципальные и частные школы по интересам, спортклубы, музеи, так и молодежные центры и другие молодежные организации”.

Справочник доступен как на эстонском, так и русском языках и включает семь категорий: искусство и рукоделие, изучение языков, музыка, танцы, спорт, техника и культура, а также раздел для дошкольников. В сборнике дана общая информация по роду деятельности, возрастной группе, стоимости кружка и контактная информация.

Например, дети любого возраста могут изучать в Таллиннской языковой школе французский, арабский, португальский и финский языки, любители театра в возрасте 10-13 лет могут влиться в импротеатр Фон Глена, уроки плавания предлагает школа плавания ”Арго”, а юных любителей робототехники приглашает на занятия школа по интересам Мидримаа.

С изданием можно ознакомиться здесь.