Приостановить санкции и говорить с Лукашенко? Нужно ли это ЕС

С призывом к Евросоюзу приостановить санкции против Минска, чтобы прекратить репрессии в стране, обратился тот, от кого этого меньше всего ожидали — председатель Консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк. С 1996 года живущий в эмиграции один из лидеров белорусских националистов всегда резко критиковал Александра Лукашенко, называя его "российской марионеткой". А теперь предложил Брюсселю начать диалог с ним, поскольку, по мнению Позняка, санкции угрожают белорусской государственности, толкая Лукашенко в объятия Путина.

Так ли это на самом деле? Что нужно для прекращения насилия в Беларуси и на каких условиях ЕС стоит идти на диалог с Лукашенко — у DW.

Санкции против Беларуси и ее зависимость от России

Глава Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман, по его признанию, последние 10 лет активно выступает против санкций Запада в отношении Беларуси. В том, что теперь похожую позицию занял правый националист Позняк, либерал Прейгерман не видит ничего необычного: "Тут вопрос не идеологии, а трезвого анализа, итог естественного течения политического кризиса".

Аргументы лидера КХП-БНФ о "вредоносности рестрикций и усилении из-за них зависимости Беларуси от России" эксперт полностью поддерживает: "Это медицинский факт. Если долго кого-то душить, то его и задушат — при условии, что ему негде набрать воздуха, а для Беларуси "воздух" идет из России. В Минске понимают, что здесь и сейчас ему угрожает Запад, и идут за помощью на Восток".

А потом, предостерегает Прейгерман в беседе с DW, страна, критически зависимая от поддержки извне, неизбежно настолько ослабевает, что не в состоянии отстаивать национальные интересы, и быстро теряет суверенитет: "Не потому, что кто-то другой — в нашем случае Россия — плохой, а просто в силу природы международных отношений и геополитики".