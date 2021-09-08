Полицейские помогли заблудившейся женщине выбраться из леса

Руководитель патрульной службы Раплаского отделения полиции Маргус Калдма рассказал, что женщина пошла в лес, который ей был знаком в детстве, но она не была в этом лесу несколько десятилетий.

"Женщина была уверена, что прекрасно помнит этот лет в районе Валгу. Но чем дальше в лес она заходила, тем труднее ей было ориентироваться, ведь со временем многое изменилось. Когда она поняла, что не может найти дороги, она позвонила на номер 112", — сказал Калдма.

К счастью, у нее с собой был мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором, поэтому она была в постоянном контакте с выехавшим на место патрулем полиции.

"При помощи позиционирования телефона, карты и переданной женщиной информации патрульные полицейские смогли установить ее приблизительное местонахождение и по телефону стали направлять ее к находящемуся рядом ручью", — сказал Калдма. Там навстречу ей вышли полицейские и помогли добраться до ее машины вместе с собранными грибами.

Полицейский добавил, что даже опытные грибники иногда забывают, что природа меняется постоянно.

"Часто случается так, что лес, куда человек годами ходил за грибами или ягодами, в какой-то момент изменяется до неузнаваемости. Причиной тому может быть вырубка леса, посаженные новые деревья, лес меняется и за те годы, в течение которых человек не выбирался в эту местность. Чтобы быстро получить помощь, всегда берите с собой полностью заряженный мобильный телефон и одевайтесь по погоде, предпочитая одежду яркой расцветки. При себе хорошо иметь воду и перекус, а также необходимые лекарства. Если вы заблудитесь, сразу же звоните не номер 112", — говорит Маргус Калдма.