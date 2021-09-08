В Таллинне меняется система социальной помощи. Она будет более удобной для нуждающихся

Оказание помощи человеку организует районная управа по месту жительства. Ходатайство можно подать в свободной форме, но в нем должны быть отражены те же данные, что утверждены в основной форме, необходимые для проведения оценки потребности в помощи. В случае необходимости, у ходатая будут запрошены дополнительные данные. Управа района имеет право в порядке исключения или в случае экстренной проблемы принять решение по своему усмотрению. Для того, чтобы упростить процесс ходатайства о помощи, по возможности, данные будут запрашиваться из регистров. Для получения экстренной помощи нуждающийся сможет обращаться напрямую к оказывающему услугу учреждению, не подавая для этого ходатайство в районную управу.

”Можно лишь приветствовать поставленную Таллинном как крупнейшим самоуправлением цель упорядочить систему нормативного регулирования социальной сферы и взятый на себя объем серьезной работы. Важно, чтобы регуляции самоуправлений соответствовали Закону о социальном обеспечении, формировали бы единое целое, понятное как простому человеку, так и социальному работнику, и были составлены таким образом, чтобы потребность человека в помощи обрабатывалась комплексно, а помощь оказывалась бы исходя из реальных потребностей”.

”Этими изменениями мы хотим сделать предоставление социальных услуг еще более ориентированным на человека, нуждающегося в помощи, — сказала Бетина Бешкина. — Если, например, сейчас человек должен подать ходатайство для получения какой-то конкретной услуги или пособия, то в дальнейшем от него будет достаточно заявления, в котором он опишет свою проблему, а социальный работник оценит потребность ходатая в помощи, определяя подходящую меру среди различных пособий и услуг. Тем самым мы хотим помогать людям, исходя из их потребностей. Для того, чтобы отрегулировать предоставление услуг социальной помощи и пособий, мы создали компактную систему правовых актов”.

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что речь идет не просто о трех рядовых документах или проектах постановлений, направленных Таллиннскому городскому собранию , но о вкладе города в упрощение и улучшение доступности услуг социального обеспечения.

Порядком оказания социальных услуг описания всех услуг объединяются в единое постановление. Если ранее каждую социальную услугу регулировало отдельное постановление, не дающее, однако, комплексного обзора всех социальных услуг города, то в дальнейшем, как у нуждающихся в помощи, так и у поставщиков услуг будет возможность получить всю информацию из одного правового акта.

Таллинн организует и оказывает 19 социальных услуг, из которых 13 в качестве обязанности самоуправления предусмотрены Законом о социальном обеспечении. Новый порядок будет комплексно регулировать социальные пособия и оказание социальных услуг, организованное городом; в том числе будет регулироваться оказание услуги личного помощника, приюта, обеспечения жилья, консультации, присмотра за детьми, замещающего попечения и последующего ухода. Помимо этого, в будущем Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения займется координацией услуги обеспечения жильем и будет вести учет распределения жилых помещений. Также будет расширена целевая группа для получения услуги социального транспорта.

Существенные изменения при выплате социальных пособий затронут выплату прибавки к пенсии и пособия на похороны. Требование, касающееся занесения данных в регистр народонаселения при получении права на получение прибавки к пенсии, будет сокращено на год. В отличие от нынешнего порядка, в будущем пособие сможет получить человек, чьим постоянным местом жительства согласно данным регистра народонаселения является Таллинн как минимум начиная с 1 января года, когда подается ходатайство о пособии (ранее — с 1 января года, предшествовавшего году подачи ходатайства пособии).

Выплата прибавки к пенсии будет расширена на 17-летних молодых людей, у которых на основании Закона о пособии на трудоспособность выявлена частичная или полная нетрудоспособность. Изменение необходимо из-за того, что сейчас 17-летние люди с недостатками здоровья, у которых выявлена ограниченная трудоспособность, не могут получить какого-либо пособия (пособие для детей с недостатками здоровья, прибавка к пенсии).

Также будет уточнен порядок выплаты пособия на похороны — для того, чтобы дать возможность получить его зарегистрированным жителям Таллинна, которые вынуждены хоронить умерших, место жительства которых не было занесено в регистр народонаселения (в том числе мертворожденный ребенок). Тем самым будут исключены ситуации, когда организатор похорон не имеет возможности ни в одном самоуправлении ходатайствовать о пособии.

Новый порядок оказания социальной помощи будет вводиться в три этапа. С 1 января 2022 года вступит в силу порядок оказания помощи социального обеспечения, порядок оказания социальных услуг и порядок назначения социальных пособий. С 1 июля 2022 года вступит в силу комплексное оценивание потребности в помощи, а с 1 января 2023 года начнет действовать оценивание потребности в помощи, зависящее от дохода и основанное на потребностях.