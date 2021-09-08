В Таллинне меняется система социальной помощи. Она будет более удобной для нуждающихся
Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что речь идет не просто о трех рядовых документах или проектах постановлений, направленных Таллиннскому городскому собранию, но о вкладе города в упрощение и улучшение доступности услуг социального обеспечения.
”Этими изменениями мы хотим сделать предоставление социальных услуг еще более ориентированным на человека, нуждающегося в помощи, — сказала Бетина Бешкина. — Если, например, сейчас человек должен подать ходатайство для получения какой-то конкретной услуги или пособия, то в дальнейшем от него будет достаточно заявления, в котором он опишет свою проблему, а социальный работник оценит потребность ходатая в помощи, определяя подходящую меру среди различных пособий и услуг. Тем самым мы хотим помогать людям, исходя из их потребностей. Для того, чтобы отрегулировать предоставление услуг социальной помощи и пособий, мы создали компактную систему правовых актов”.
Ранее на государственном уровне Департамент социального страхования обращал внимание самоуправлений на необходимость пересмотра, упорядочения и модернизирования регуляций, относящихся к социальной сфере. Эвелин Халлика, руководитель консультационной службы местных самоуправлений отдела качества Департамента социального страхования, одобряет инициативу Таллинна упорядочить регуляции социальной сферы.
”Можно лишь приветствовать поставленную Таллинном как крупнейшим самоуправлением цель упорядочить систему нормативного регулирования социальной сферы и взятый на себя объем серьезной работы. Важно, чтобы регуляции самоуправлений соответствовали Закону о социальном обеспечении, формировали бы единое целое, понятное как простому человеку, так и социальному работнику, и были составлены таким образом, чтобы потребность человека в помощи обрабатывалась комплексно, а помощь оказывалась бы исходя из реальных потребностей”.
Оказание помощи человеку организует районная управа по месту жительства. Ходатайство можно подать в свободной форме, но в нем должны быть отражены те же данные, что утверждены в основной форме, необходимые для проведения оценки потребности в помощи. В случае необходимости, у ходатая будут запрошены дополнительные данные. Управа района имеет право в порядке исключения или в случае экстренной проблемы принять решение по своему усмотрению. Для того, чтобы упростить процесс ходатайства о помощи, по возможности, данные будут запрашиваться из регистров. Для получения экстренной помощи нуждающийся сможет обращаться напрямую к оказывающему услугу учреждению, не подавая для этого ходатайство в районную управу.
Порядком оказания социальных услуг описания всех услуг объединяются в единое постановление. Если ранее каждую социальную услугу регулировало отдельное постановление, не дающее, однако, комплексного обзора всех социальных услуг города, то в дальнейшем, как у нуждающихся в помощи, так и у поставщиков услуг будет возможность получить всю информацию из одного правового акта.
Таллинн организует и оказывает 19 социальных услуг, из которых 13 в качестве обязанности самоуправления предусмотрены Законом о социальном обеспечении. Новый порядок будет комплексно регулировать социальные пособия и оказание социальных услуг, организованное городом; в том числе будет регулироваться оказание услуги личного помощника, приюта, обеспечения жилья, консультации, присмотра за детьми, замещающего попечения и последующего ухода. Помимо этого, в будущем Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения займется координацией услуги обеспечения жильем и будет вести учет распределения жилых помещений. Также будет расширена целевая группа для получения услуги социального транспорта.
Существенные изменения при выплате социальных пособий затронут выплату прибавки к пенсии и пособия на похороны. Требование, касающееся занесения данных в регистр народонаселения при получении права на получение прибавки к пенсии, будет сокращено на год. В отличие от нынешнего порядка, в будущем пособие сможет получить человек, чьим постоянным местом жительства согласно данным регистра народонаселения является Таллинн как минимум начиная с 1 января года, когда подается ходатайство о пособии (ранее — с 1 января года, предшествовавшего году подачи ходатайства пособии).
Выплата прибавки к пенсии будет расширена на 17-летних молодых людей, у которых на основании Закона о пособии на трудоспособность выявлена частичная или полная нетрудоспособность. Изменение необходимо из-за того, что сейчас 17-летние люди с недостатками здоровья, у которых выявлена ограниченная трудоспособность, не могут получить какого-либо пособия (пособие для детей с недостатками здоровья, прибавка к пенсии).
Также будет уточнен порядок выплаты пособия на похороны — для того, чтобы дать возможность получить его зарегистрированным жителям Таллинна, которые вынуждены хоронить умерших, место жительства которых не было занесено в регистр народонаселения (в том числе мертворожденный ребенок). Тем самым будут исключены ситуации, когда организатор похорон не имеет возможности ни в одном самоуправлении ходатайствовать о пособии.
Новый порядок оказания социальной помощи будет вводиться в три этапа. С 1 января 2022 года вступит в силу порядок оказания помощи социального обеспечения, порядок оказания социальных услуг и порядок назначения социальных пособий. С 1 июля 2022 года вступит в силу комплексное оценивание потребности в помощи, а с 1 января 2023 года начнет действовать оценивание потребности в помощи, зависящее от дохода и основанное на потребностях.